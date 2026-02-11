Inicio del ciclo 2026: Cómo tramitar el Certificado Único de Salud

Con el inicio del ciclo lectivo 2026, las familias deberán gestionar el Certificado Único de Salud (CUS), requisito obligatorio para estudiantes que ingresan a los niveles inicial, primario, secundario y superior, así como a las distintas modalidades educativas de establecimientos estatales y privados adscritos al sistema provincial.

El CUS consiste en un examen clínico general y puede ser realizado por cualquier médico con matrícula provincial, tanto en el sistema público como en el privado. En el caso de estudiantes que no ingresan a un nuevo nivel, también se exige la actualización anual, ya que el certificado tiene una validez de un año desde su emisión.

El plazo para presentarlo vence el 30 de abril.

Para completar el trámite, es obligatorio concurrir con la ficha médica expedida por el establecimiento educativo, el carné de vacunación y el DNI.

En la ciudad de Córdoba, quienes opten por el sistema público pueden solicitar turnos en los Centros de Salud Municipales. También está disponible la gestión en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) provinciales, donde los turnos se solicitan de manera presencial en los horarios habituales de atención.

Además, el Ministerio de Salud habilitó hospitales provinciales para facilitar la tramitación. En Capital, los hospitales Pediátrico, Misericordia, Florencio Díaz y Eva Perón otorgan turnos a través del 0800-555-4141 y de forma presencial en el turnero de cada institución, durante la mañana.

En el interior provincial, el trámite puede realizarse en los hospitales provinciales de referencia, donde se asignan turnos hasta cubrir la demanda.