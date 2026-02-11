La decisión que cambió para siempre a la Armada Argentina

Este 11 de febrero se conmemoran 110 años del nacimiento de la Aviación Naval Argentina, cuyo origen se remonta a 1916 con la creación del Parque y Escuela de Aeroestación y Aviación de la Armada en Fuerte Barragán.

La medida fue impulsada mediante un decreto firmado por el entonces presidente Victorino de la Plaza y representó el punto de partida del componente aéreo de la Armada Argentina. En un contexto mundial en el que la aviación daba sus primeros pasos, la institución incorporó una capacidad estratégica que ampliaría su concepción del poder naval.

El enclave elegido, Fuerte Barragán, históricamente vinculado a la defensa del litoral y al acceso al Río de la Plata, se convirtió en la cuna de la Aviación Naval. Allí comenzaron a formarse los primeros oficiales y suboficiales que operaron aeronaves Farman, en una etapa marcada por el espíritu pionero y la apuesta a una disciplina incipiente.

La creación del Parque permitió concentrar tareas de experimentación, capacitación e incorporación de medios aéreos, sentando las bases doctrinarias del nuevo componente. Con el paso de las décadas, la integración del dominio aéreo amplió el alcance operativo de la Armada y consolidó una identidad propia dentro de la institución.

A más de un siglo de aquel acto fundacional, la Aviación Naval continúa siendo una capacidad esencial de la Armada Argentina, con un legado que se proyecta en la formación de nuevas generaciones y en la adaptación tecnológica permanente.

La información fue publicada por La Gaceta Marinera, sitio oficial de noticias de la Armada Argentina.