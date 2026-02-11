“La Máquina de Contar Cuentos” se presenta en Valle Hermoso

El próximo viernes 20 de febrero, Valle Hermoso será escenario de una propuesta cultural pensada para grandes y chicos: La Máquina de Contar Cuentos, un espectáculo de cuento teatro que invita a dejar volar la imaginación y sumergirse en historias inolvidables.

La obra presenta una original premisa: una máquina que guarda todas las historias y está lista para ponerlas en marcha. Sobre el escenario, Ana Elizondo y Axel Rota Elizondo darán vida a este universo narrativo bajo la dirección de Caro Contino, en una puesta que combina relato, actuación y sensibilidad artística.

El espectáculo cuenta con el acompañamiento de la Dirección de Cultura y Educación, reforzando la apuesta por propuestas culturales accesibles y de calidad para la comunidad.

La función se realizará a las 20 horas en el Ex Hotel Buenos Aires, ubicado en Remedios de Escalada 299. Las entradas tienen un valor general de $10.000 y habrá una promoción especial de 2 por $15.000.

Será una noche ideal para disfrutar en familia, reencontrarse con el poder de las historias y compartir un momento mágico en el corazón de Valle Hermoso.