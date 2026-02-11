Plantan sauces criollos para frenar la erosión en el Sur de Punilla

La Comuna de Cuesta Blanca continúa con tareas de recuperación ambiental en distintos puntos del ejido, mediante la reforestación con especies nativas en áreas que presentaban degradación.

En esta etapa, se realizó la plantación de sauce criollo, una especie propia del ambiente ribereño que cumple un rol clave en la fijación del suelo y la reducción de la erosión. Además, contribuye a mejorar la calidad del agua y genera refugio natural para la fauna local.

Desde la administración comunal remarcaron que este tipo de intervenciones resultan fundamentales para el cuidado del ambiente y la protección del recurso hídrico, especialmente en una zona atravesada por cursos de agua y sometida a la presión de la actividad humana.

La iniciativa forma parte de un plan sostenido de recuperación de espacios naturales, con el objetivo de preservar el entorno y fortalecer la biodiversidad en la localidad.