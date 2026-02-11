Realizaron la primera ablación por microondas de tiroides en Córdoba

El Nuevo Hospital San Roque concretó la primera ablación por microondas (MWA) de tiroides en el sistema público provincial, un procedimiento innovador destinado al tratamiento de nódulos tiroideos benignos.

La técnica consiste en una termoablación percutánea guiada por ecografía, que utiliza ondas electromagnéticas de alta frecuencia para generar calor localizado y provocar una necrosis controlada dentro del nódulo, preservando los tejidos sanos circundantes.

El procedimiento fue realizado por los servicios de Cabeza y Cuello, coordinados por los doctores Nicolás Menso y Gabriel Flores, junto al servicio de Endocrinología, en el marco de una unidad interdisciplinaria dedicada al abordaje integral de patologías tiroideas y paratiroideas.

“Realizamos una intervención inédita para el sistema sanitario provincial: redujimos una cirugía convencional a un tratamiento ambulatorio, que no requiere internación ni largos tiempos de recuperación”, señaló Menso.

La paciente intervenida fue una mujer de 47 años con diagnóstico de bocio nodular, seleccionada bajo criterios estrictos que incluyeron ecografías, punciones, análisis de laboratorio y evaluación clínica de síntomas compresivos como molestias al tragar o cambios en la voz.

“La intervención se realizó según lo planificado, se logró un procedimiento seguro y ecoguiado. La paciente se está recuperando de manera satisfactoria y se irá de alta en unas horas”, agregó el especialista.

Uno de los principales beneficios de esta técnica es que evita la extirpación total de la glándula tiroides, lo que permite preservar tejido sano y reducir la necesidad de medicación sustitutiva de por vida. Además, al no requerir quirófano convencional ni internación prolongada, representa una disminución de costos y una optimización de recursos dentro del sistema público.

Desde el hospital destacaron que la MWA constituye una alternativa segura y eficaz para pacientes con nódulos benignos que provocan síntomas o presentan crecimiento progresivo.

Cabe señalar que el laboratorio Techno Health proveyó las antenas de microondas utilizadas en el procedimiento, un aporte clave para facilitar la implementación de la técnica en el sistema público y ampliar el acceso de la comunidad a tratamientos de última generación.

Por su parte, Gabriel Flores expresó: “Tener la posibilidad de realizar este tipo de tratamientos tan innovadores en pacientes de nuestra comunidad, a través del trabajo interdisciplinario entre profesionales, jerarquiza la atención y el trabajo que se brinda en el Nuevo Hospital San Roque”.

La incorporación de esta tecnología amplía la capacidad resolutiva de la Provincia, promueve la equidad en el acceso a tratamientos de alta complejidad y consolida una alternativa terapéutica moderna y accesible dentro del sistema público de salud.