Valle Hermoso: avanzan trabajos de mejora en Barrio San Jorge

La Municipalidad de Valle Hermoso continúa desarrollando tareas de mejoramiento urbano en distintos puntos de la localidad. En esta oportunidad, los trabajos se llevan adelante en Barrio San Jorge, donde se realizan intervenciones destinadas a optimizar la infraestructura y los servicios.

Las labores incluyen arreglos y mantenimiento de calles, puesta en valor de espacios verdes y mejoras en el alumbrado público. Estas acciones buscan brindar mayor seguridad, orden y bienestar a los vecinos del sector.