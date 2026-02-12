Adultos mayores comparten jornadas recreativas en Valle Hermoso

Bienestar y participación
Adultos mayores comparten jornadas recreativas en Valle HermosoLa Escuela de Verano de la localidad impulsa actividades para promover el bienestar, el movimiento y el encuentro comunitario.
En Valle Hermoso continúan desarrollándose las actividades de la Escuela de Verano de Adultos Mayores, con propuestas recreativas que combinan movimiento, integración y momentos de intercambio.
Durante las jornadas, los participantes compartieron dinámicas pensadas para estimular el bienestar físico y emocional, en un clima de compañerismo que fortalece los vínculos.
La iniciativa forma parte de las políticas locales orientadas a promover la participación activa y sostener espacios de encuentro durante la temporada estival.