Adultos mayores comparten jornadas recreativas en Valle Hermoso

En Valle Hermoso continúan desarrollándose las actividades de la Escuela de Verano de Adultos Mayores, con propuestas recreativas que combinan movimiento, integración y momentos de intercambio.

Durante las jornadas, los participantes compartieron dinámicas pensadas para estimular el bienestar físico y emocional, en un clima de compañerismo que fortalece los vínculos.

La iniciativa forma parte de las políticas locales orientadas a promover la participación activa y sostener espacios de encuentro durante la temporada estival.