Avanza la vacunación contra el dengue en 13 departamentos

El Ministerio de Salud informó que continúa la campaña de vacunación contra el dengue correspondiente a la temporada 2025-2026 en los 13 departamentos priorizados de la provincia.

La inmunización está destinada a personas de entre 15 y 59 años, y las dosis se encuentran disponibles en los vacunatorios de hospitales provinciales de cabecera y en centros de salud municipales habilitados.

Los departamentos incluidos son Capital, Colón, General San Martín, Marcos Juárez, Punilla, Río Cuarto, Río Segundo, San Alberto, San Javier, San Justo, Santa María, Tercero Arriba y Unión.

El esquema contempla dos aplicaciones con un intervalo de tres meses entre cada dosis. Desde la cartera sanitaria remarcaron que no es necesario haber cursado previamente la enfermedad para recibir la vacuna.

La incorporación de esta herramienta forma parte del Plan Estratégico provincial, con el objetivo de reducir la carga de enfermedad sintomática y el impacto en personas con mayor riesgo frente al virus.