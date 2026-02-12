Avilés destacó el primer acantonamiento de Familia Activa

En el Polideportivo Distrito Oeste se realizó el primer acantonamiento de la Escuela de Verano de Familia Activa, una propuesta que reunió a alumnos, docentes y familias en una jornada completa de juegos y actividades recreativas.

El intendente Esteban Avilés celebró la iniciativa y expresó que “a través de Familia Activa seguimos generando y fortaleciendo estos espacios de contención, recreación y aprendizaje de valores para toda la familia”.

Durante el encuentro, los niños participaron de dinámicas grupales, actividades al aire libre y momentos de integración, en el marco del programa municipal que se desarrolla durante la temporada estival en distintos sectores de la ciudad.

“Felicitaciones a los niños, a los docentes y a las familias que son parte”, agregó el jefe comunal al compartir la experiencia.