Buscan conocer si las localidades de Punilla Sur harán las cloacas en el 2026

Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz
Buscan conocer si las localidades de Punilla Sur harán las cloacas en el 2026Víctor Curvino formalizó un pedido para conocer si tienen previstas las obras en sus presupuestos.
Como parte del programa para avanzar hacia el saneamiento del lago San Roque, la Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz solicitará a los municipios y comunas del Valle de Punilla que informen cuál es el presupuesto que asignaron en el 2026 a las obras de cloacas. Se busca conocer si han planificado la ejecución de las redes internas en sus localidades.
Se formalizó un pedido a los Concejos Deliberantes y se destacó además la importancia de trabajar junto al Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep), la Comunidad Regional Punilla y el gobierno provincial.
«Desde el inicio de nuestra gestión al frente de la Defensoría, lanzamos el programa “Hablemos de Cloacas” a través del cual nos reunimos con las distintas comunas y municipios y dimos cuenta que ninguna de ellas tenía realizado las obras, a excepción de Villa Carlos Paz, que tiene desarrollada más del 60% de las cloacas» expresó el Defensor del Pueblo, Víctor Curvino.
«Durante los próximos días enviaremos un pedido tanto a los municipios y comunas de la cuenca, como así también a sus respectivos Concejos de Representantes y Deliberantes para saber el verdadero compromiso que tienen con las obras y que nos informen cual es el presupuesto destinado para su realización, ya que con su desarrollo podremos lograr el saneamiento definitivo del Lago San Roque»; argumentó el Ombudsman.