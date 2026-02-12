Carlos Paz: Qué sembrar en febrero y dónde retirar semillas

La Municipalidad de Villa Carlos Paz difundió el calendario de siembra correspondiente a febrero e invitó a los vecinos a retirar kits de semillas de temporada Primavera-Verano para fortalecer las huertas familiares.

Desde el área de Ambiente VCP informaron que quienes deseen acceder al kit pueden acercarse los días martes, miércoles y jueves, de 8 a 13, a las oficinas ubicadas en Liniers 81.

La propuesta apunta a promover la producción de alimentos frescos en el hogar, fomentar hábitos saludables y reforzar prácticas vinculadas al cuidado del entorno en el ámbito urbano.

El calendario de febrero incluye especies adaptadas a las altas temperaturas de la temporada, permitiendo sostener el cultivo durante los meses de mayor calor.