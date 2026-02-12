Cómo estará el clima en Carlos Paz durante el finde XXL de carnaval

Lo que dice el pronóstico
Cómo estará el clima en Carlos Paz durante el finde XXL de carnavalPara este jueves 12 de febrero, se anuncia una jornada inestable con condiciones cambiantes.
Lluvias intensas se registraron durante la madrugada de este jueves 12 de febrero en distintos puntos de las sierras de Córdoba, hubo una fuerte actividad eléctrica y en algunas localidades del Valle de Punilla se reportó la caída de granizo.
El pronóstico anticipa jornadas inestables en Villa Carlos Paz y alrededores durante el fin de semana largo de carnaval.
Para hoy, se prevé un mejoramiento de las condiciones hacia la tarde con la vuelta del sol y una temperatura en ascenso que podría alcanzar los 27 grados. Asimismo, mañana viernes 13, se espera cielo parcialmente nublado y una máxima que llegaría a 30 grados.
Mientras que, para el sábado 14 de febrero, Día de los Enamorados, se anuncia el regreso de las tormentas y un leve descenso de los registros térmicos. El fin de semana XXL se verá caracterizado por los cambios en las condiciones climáticas y la inestabilidad será una constante durante los próximos días.