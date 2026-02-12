Córdoba quiere que los trámites mineros se hagan desde la computadora

Las comisiones conjuntas de Industria y Minería, y de Legislación General de la Unicameral cordobesa dieron despacho favorable este jueves al proyecto de ley 45321, que propone actualizar el procedimiento minero en la Provincia incorporando el uso obligatorio de herramientas digitales.

La iniciativa, presentada por la legisladora María Victoria Busso, modifica y deroga artículos de la Ley 5.436, correspondiente al Código de Procedimientos Mineros sancionado en 1973, con el objetivo de adecuarlo al esquema de digitalización administrativa vigente.

El proyecto establece que todas las actuaciones ante la autoridad minera deberán canalizarse íntegramente por medios electrónicos o digitales. “Todo escrito que se presente en el marco del procedimiento minero deberá efectuarse a través de mecanismos electrónicos o digitales habilitados por la autoridad minera”, señala el texto.

La normativa dispone que documentos, expedientes, firmas, notificaciones y registros realizados en formato digital tendrán idénticos efectos jurídicos y probatorios que los efectuados en soporte papel.

Además, quienes actúen ante la Secretaría de Minería —incluidos agentes y funcionarios públicos— deberán contar con identidad digital registrada en la plataforma Ciudadano Digital (CiDi) y constituir domicilio administrativo electrónico.

También se prevé que las notificaciones se realicen mediante comunicaciones electrónicas dirigidas a ese domicilio digital u otro medio fehaciente que permita acreditar fecha y contenido.

La iniciativa se apoya en la Ley Provincial 10.618 de simplificación y modernización de la Administración Pública, que promueve la digitalización progresiva de expedientes y trámites. Según los fundamentos, los cambios buscan dotar al régimen minero de mayor claridad normativa, celeridad procedimental y seguridad jurídica, sin afectar las garantías del debido proceso ni el derecho de defensa.