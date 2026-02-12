El Centro de Empleados de Comercio y una nueva entrega de kits escolares

Como es habitual cada año, el Centro de Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz realizará la entrega de útiles escolares para los hijos de los afiliados al sindicato.

Para obtener este primer beneficio del año, cada socio deberá solicitar un formulario para la carga de datos al WhatsApp del sindicato (3541-218294) y tendrá tiempo hasta el 20 de febrero.

Una vez realizado este requisito, cada beneficiario podrá retirar el mencionado kit el miércoles 25 de febrero a partir de las 15 horas en la sede sindical ubicada en Lisandro de la Torre 302 presentando su último recibo de sueldo

Cabe destacar que esta entrega es uno de los primeros beneficios que otorga el sindicato mercantil durante el año, ya que a esto se le suman los festejos por el Día del Trabajador, el Día de las Infancias, el Día del Empleado de Comercio y el bolsón de fin de año.