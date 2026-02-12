El comunicado oficial tras el allanamiento en la comuna de Cabalango

El gobierno de Cabalango sacó un comunicado oficial donde llevó tranquilidad a los vecinos de la localidad e hizo referencia al allanamiento que llevó adelante Gendarmería Nacional en la comuna. El procedimiento fue originado por una orden de la justicia federal en relación a una denuncia por presunta «malversación de fondos» en contra de la administración anterior.

«El allanamiento de hoy a la Sede Comunal fue por dineros para obras recibidos desde Nación en gestiones de gobiernos anteriores. Obras que la actual gestión terminó aún con fondos propios como el caso del playón polideportivo o ejecutó hasta los porcentajes de fondos recibidos y que los propios vecinos puede apreciar. La transparencia de gestión es nuestra bandera y todo lo que requirió la justicia fue puesto a disposición»; expresaron desde la gestión que encabeza Carla Bruno.

En ese sentido, se conoció que la investigación busca determinar si hubo algún tipo de ilícito vinculado al manejo de los fondos publicados enviados por el gobierno de Alberto Fernández durante los años 2021, 2022 y 2023.