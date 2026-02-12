Juan Schiaretti juró como diputado y se completó el bloque de Provincias Unidas

El exgobernador cordobés Juan Schiaretti juró este jueves como diputado nacional en una sesión clave de la Cámara baja. Su incorporación oficial completa el bloque de Provincias Unidas, que ahora cuenta con un total de 18 integrantes. El histórico dirigente asumió su banca tras superar una intervención cardíaca realizada a fines de noviembre.

La jura se concretó al inicio de una jornada parlamentaria marcada por debates de alto impacto político. En el recinto se trata la nueva Ley Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Además, el temario incluye el análisis del acuerdo comercial sellado entre el Mercosur y la Unión Europea.

Schiaretti se integra formalmente a la bancada liderada por la santafesina Gisela Scaglia. Allí compartirá espacio con sus colegas cordobeses Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Juan Brügge, Carolina Basualdo y Alejandra Torres. El bloque busca consolidar una posición estratégica en el equilibrio de fuerzas del Congreso.

Respecto a la baja de la edad de imputabilidad, se espera que el cordobés acompañe la iniciativa oficialista. Sus compañeros de bloque ya respaldaron el dictamen en las comisiones de trabajo realizadas este miércoles. No obstante, los diputados de Provincias Unidas plantearon algunas disidencias técnicas sobre la aplicación de la norma.

El retorno del exmandatario aporta un peso político significativo al armado federal en el Poder Legislativo. La sesión de este jueves será la primera prueba de fuego para el bloque con su dotación completa. Los ojos estarán puestos en el sentido de su voto y su rol en las negociaciones por venir.