La Legislatura realizará una jornada por el cáncer infantil

La Legislatura de Córdoba realizará una jornada de concientización sobre el cáncer infantil el próximo 19 de febrero a las 19, en la explanada del edificio ubicado en avenida Emilio Olmos 580, en la ciudad de Córdoba.

La actividad contará con la presencia de la vicegobernadora de la provincia, Myrian Prunotto, y se desarrollará bajo el nombre “Campeones Dorados”, en el marco del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer Infantil, que se conmemora cada 15 de febrero.

Durante la jornada se llevarán a cabo distintas intervenciones y actividades destinadas a visibilizar esta enfermedad que afecta a niñas, niños y adolescentes, y a sensibilizar a la comunidad sobre los desafíos que enfrentan quienes transitan tratamientos oncológicos.

Participarán familiares de pacientes que atraviesan o han atravesado situaciones de cáncer infantil, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios provinciales.

El Día Mundial del Cáncer Infantil se conmemora desde 2002, fecha establecida por la Organización Internacional de Cáncer Infantil y respaldada por la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales. Su objetivo es generar conciencia, promover la detección temprana, el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado, con el fin de mejorar los índices de supervivencia.

En Argentina, el 15 de febrero fue instituido oficialmente como fecha conmemorativa en 2012 por el Congreso de la Nación.