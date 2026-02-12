Leandro Calle representará a Córdoba en el Festival de Poesía de Medellín

Córdoba. El Festival Internacional de Poesía de Medellín ya definió a los diez poetas internacionales que integrarán la programación de su 36.ª edición, que se realizará del 4 al 11 de julio de 2026. Entre los seleccionados se destacan dos representantes argentinos, uno de ellos el cordobés Leandro Calle, en una convocatoria que volvió a confirmar el alcance global y el prestigio del encuentro.

El jurado, conformado por Soledad Fariña, Gabriel Franco y María Sánchez, llevó adelante un proceso de lectura, diálogo y contraste de criterios para evaluar las 802 postulaciones recibidas desde 46 países. La cifra no solo refleja la dimensión internacional del festival, sino también la vitalidad de la poesía contemporánea en múltiples lenguas y tradiciones literarias.

La tarea de selección fue especialmente compleja, según señalaron los integrantes del jurado, debido a la calidad y diversidad de las propuestas. Se encontraron con escrituras rigurosas y arriesgadas, que van desde la depuración formal hasta la experimentación narrativa; desde la exploración de la memoria íntima hasta el abordaje directo de las violencias, las transformaciones sociales y las preguntas urgentes del presente.

En ese marco, Argentina logró posicionar dos voces en la nómina final: Denise León y Leandro Calle. La inclusión de Calle tiene además un valor especial para Córdoba, ya que el poeta representa a la provincia en uno de los encuentros literarios más importantes del mundo hispanohablante.

El jurado destacó la obra de Denise León “por una poética que entrelaza intimidad y memoria histórica, haciendo visibles las marcas de una herencia atravesada por el desarraigo”. En tanto, sobre Leandro Calle subrayó que su poesía “conjuga dureza y ternura, y renuncia a la centralidad del yo para pensarlo en relación con el otro y lo otro”, una mirada que dialoga con las preocupaciones contemporáneas desde una sensibilidad ética y colectiva.

Los otros poetas seleccionados provienen de Palestina, Polonia, España, Colombia, Túnez, Honduras, México y Perú, lo que reafirma la pluralidad cultural del festival. Entre ellos se encuentran Alice S. Yousef, Ariel Rosé, Bernard Engel, Diana Carolina Daza, Imèn Moussa, León Guerrero, Marisol Vera Guerra y Tilsa Otta.

Con más de tres décadas de trayectoria, el Festival Internacional de Poesía de Medellín convoca cada año a más de 3.000 espectadores y ha contado en sus escenarios con figuras de la talla de Juan Gelman, premios Cervantes y poetas fundamentales de todos los continentes. Su identidad histórica, marcada por una orientación humanista y de fuerte compromiso social —con posiciones cercanas a la izquierda cultural latinoamericana—, lo consolidó como un espacio de resistencia simbólica, pensamiento crítico y encuentro comunitario.