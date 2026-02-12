¿Qué cambia con el nuevo Régimen Penal Juvenil aprobado en Diputados?

Sociedad
jueves, 12 de febrero de 2026 · 20:30

La Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó en general el proyecto de Régimen Penal Juvenil por 149 votos a favor y 100 en contra, avanzando con una reforma que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años en Argentina.

¿Qué implica la reforma?

La baja de la edad de imputabilidad significa que adolescentes desde los 14 años podrían ser penalmente responsables y juzgados por delitos bajo un régimen específico juvenil.

Cómo votaron los bloques

A favor:

  • La Libertad Avanza
  • Unión Cívica Radical (UCR)
  • Propuesta Republicana (PRO)
  • Innovación Federal
  • Provincias Unidas
  • Encuentro Federal
  • Coalición Cívica
  • Producción y Trabajo

En contra:

  • El peronismo
  • La izquierda

Próximos pasos

Al haber sido aprobado “en general”, el proyecto debe tratarse en particular (artículo por artículo) y luego pasar al Senado para su revisión.

