¿Qué cambia con el nuevo Régimen Penal Juvenil aprobado en Diputados?

La Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó en general el proyecto de Régimen Penal Juvenil por 149 votos a favor y 100 en contra, avanzando con una reforma que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años en Argentina.

¿Qué implica la reforma?

La baja de la edad de imputabilidad significa que adolescentes desde los 14 años podrían ser penalmente responsables y juzgados por delitos bajo un régimen específico juvenil.

Cómo votaron los bloques

A favor:

La Libertad Avanza

Unión Cívica Radical (UCR)

Propuesta Republicana (PRO)

Innovación Federal

Provincias Unidas

Encuentro Federal

Coalición Cívica

Producción y Trabajo

En contra:

El peronismo

La izquierda

Próximos pasos

Al haber sido aprobado “en general”, el proyecto debe tratarse en particular (artículo por artículo) y luego pasar al Senado para su revisión.