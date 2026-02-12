Temblaron las sierras y ya son 7 sismos en menos de un mes

Un sismo volvió a percibirse anoche en el centro-norte de la provincia y elevó a siete la cantidad de movimientos registrados en menos de un mes en la región serrana de Córdoba. El evento ocurrió a las 20:26 del 11 de febrero, con epicentro a 11 kilómetros al sudoeste de La Falda, 43 kilómetros al noroeste de la ciudad de Córdoba y 57 kilómetros al norte de Alta Gracia. Tuvo una magnitud de 2.6 y una profundidad de 9 kilómetros.

Según los reportes de percepción, el temblor fue sentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios de La Falda, Cosquín, Salsipuedes y Villa Giardino. No se registraron daños materiales ni inconvenientes de magnitud, aunque el movimiento se sumó a una seguidilla que comenzó a mediados de enero.

La serie reciente se inició el 20 de enero con al menos dos registros percibidos en zonas de Punilla, Sierras Chicas y áreas del Gran Córdoba. Ese mismo día también se informó un evento con epicentro cercano a Deán Funes que fue sentido en la capital provincial, Alta Gracia, Jesús María, Cosquín y Villa Allende.

El 22 de enero otro movimiento tuvo su epicentro al oeste de Alta Gracia y fue percibido en Mina Clavero, Arroyo de los Patos y Villa Dolores, entre otras localidades del oeste cordobés. Luego, durante la madrugada del 26 de enero, un nuevo sismo se sintió en Villa de Soto y el eje Villa Giardino–Valle Hermoso–Ciénaga de Oro.

Ya en febrero, el viernes 6 se registró un temblor con epicentro al sudeste de La Falda y, días antes, otro movimiento en la madrugada había sido percibido con mayor claridad en Carlos Paz, La Calera, Cosquín, Capilla del Monte y Alta Gracia. Con el episodio de anoche, la cuenta asciende a siete movimientos en un lapso de 22 días, un período que en términos informativos se resume como menos de un mes.