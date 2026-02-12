Un avión Hércules lanzó paracaidistas sobre el San Roque

Una aeronave de gran porte sobrevoló el Lago San Roque y realizó lanzamientos de paracaidistas frente a la costa de Villa Carlos Paz, en una maniobra que se desarrolló tras una breve mejora en las condiciones meteorológicas.

La actividad se enmarca en ejercicios que ya habían comenzado días atrás en el aeródromo de La Mezquita y pudieron continuar gracias a una ventana climática en una semana marcada por la inestabilidad.

El operativo fue visible desde distintos puntos del valle de Punilla y generó sorpresa entre vecinos y turistas que seguían los movimientos en el cielo serrano.

Las imágenes del despliegue fueron registradas por Seba Borsero – Fotografía Aeronáutica, quien logró documentar la jornada desde la costa del lago.