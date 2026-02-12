Universidad Provincial de Córdoba tendrá una nueva sede en el sur de Córdoba

La vicegobernadora de Myrian Prunotto acompañó al gobernador Martín Llaryora en el anuncio de la creación de la Sede Regional Zona Sur de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC), que se construirá en barrio Villa El Libertador, en la ciudad de Córdoba.

La obra demandará una inversión inicial de $4.504 millones y estará acompañada por la construcción de un nuevo polideportivo para el sector. El edificio se levantará en un terreno colindante al Centro de Participación Comunal (CPC) del barrio y contará con más de 2.100 metros cuadrados cubiertos distribuidos en tres niveles.

Educación, inclusión y desarrollo

Durante el anuncio, Llaryora destacó el impacto territorial y social del proyecto, que beneficiará a más de 150 mil vecinos de 22 barrios de la zona sur. “Va a ser un elemento transformador que revaloriza el sector y acerca oportunidades”, afirmó, subrayando el esfuerzo económico realizado en un contexto de restricciones presupuestarias.

Por su parte, Prunotto remarcó la importancia de acercar la educación superior a los barrios, señalando que la nueva sede permitirá reducir desigualdades territoriales y fortalecer el arraigo juvenil. “Queremos que cada familia pueda decir: mi hijo es universitario, mi hijo es profesional”, expresó.

La obra

El edificio tendrá una superficie cubierta total de 2.132,75 m² y mantendrá la identidad arquitectónica de la UPC, adaptada a la escala del entorno y articulada con el CPC. Contará con:

Siete aulas híbridas y aulas taller

Biblioteca

Laboratorio y gabinete informático

Sala de profesores

Áreas de gobierno y administración

Preceptoría y archivo

Sala de reuniones

Cantina

Sanitarios mixtos y lactario

Centro de estudiantes

Espacios técnicos

El acceso principal estará sobre la calle interna del predio para integrarse con la explanada del CPC, y también habrá un ingreso a nivel urbano en la esquina de Río Penitente y Río Deseado, reforzando su carácter abierto y accesible.

Autoridades presentes

Participaron además la ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure; el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano; el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini; y la rectora de la UPC, Julia Oliva Cúneo, junto a legisladores provinciales y representantes de organizaciones sociales de la zona.

La iniciativa amplía la oferta académica en el sur de la capital provincial y consolida una estrategia de descentralización educativa con foco en la inclusión y el desarrollo local.