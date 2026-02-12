Valle Hermoso mantiene abierta la inscripción al PAICOR

En Valle Hermoso siguen abiertas las postulaciones al programa PAICOR 2026 a través del Formulario Único de Postulantes (FUP), disponible en la plataforma CiDi.

El trámite debe ser realizado por un adulto responsable conviviente y tiene carácter de declaración jurada. Es fundamental incluir a todas las personas que integran el grupo familiar.

Quienes necesiten realizar la gestión o recibir asesoramiento pueden acercarse al Punto Digital Valle Hermoso, ubicado en Av. General Paz 251, de lunes a viernes de 8 a 16.

La inscripción también puede completarse de manera online ingresando a formularioinscripcion.cba.gov.ar/fup/ciudadano o escaneando el código QR difundido en la convocatoria.