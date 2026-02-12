Valle Hermoso mantiene abierta la inscripción al PAICOR

Asistencia escolar
Valle Hermoso mantiene abierta la inscripción al PAICORLas familias de la localidad pueden completar el Formulario Único de Postulantes en CiDi para acceder al programa alimentario.
En Valle Hermoso siguen abiertas las postulaciones al programa PAICOR 2026 a través del Formulario Único de Postulantes (FUP), disponible en la plataforma CiDi.
El trámite debe ser realizado por un adulto responsable conviviente y tiene carácter de declaración jurada. Es fundamental incluir a todas las personas que integran el grupo familiar.
Quienes necesiten realizar la gestión o recibir asesoramiento pueden acercarse al Punto Digital Valle Hermoso, ubicado en Av. General Paz 251, de lunes a viernes de 8 a 16.
La inscripción también puede completarse de manera online ingresando a formularioinscripcion.cba.gov.ar/fup/ciudadano o escaneando el código QR difundido en la convocatoria.