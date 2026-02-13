Abren inscripciones para Albañilería y Corte y Confección en Valle Hermoso

El Centro Cultural de Valle Hermoso presentó su propuesta de capacitaciones para el ciclo 2026 con dos nuevas formaciones orientadas al aprendizaje de oficios y al desarrollo de emprendimientos locales, destinadas a vecinos y vecinas de todas las edades.

Por un lado, se dictará Albañilería – Nivel 1 (4 meses) bajo el lema “Construí vos tu casa propia”. El curso estará a cargo del Maestro Mayor de Obras Mariano Rodríguez Farías (M.P. 1-12412-2) y comenzará el viernes 20 de marzo de 2026. Las clases se desarrollarán dos veces por semana, los miércoles y viernes de 19:00 a 20:30 horas.

La capacitación incluirá contenidos teóricos y prácticos, evaluación mensual, entrega de material bibliográfico al finalizar y posibilidad de salida laboral. Está destinada a ambos sexos y es arancelada.

Inscripción en el Centro Cultural o a través del siguiente enlace:

https://forms.gle/MDLMtN6vN6W3F2zs5

En paralelo, el martes 3 de marzo iniciará el curso “Corte y Confección: del Oficio a la Marca Propia Sostenible”, a cargo de la capacitadora María Claudia Ferreira. La propuesta apunta a brindar herramientas para la confección de prendas y el desarrollo de emprendimientos textiles con identidad propia.

Las clases se dictarán una vez por semana, los martes de 16:00 a 18:00 horas. Al igual que el curso de albañilería, está destinado a ambos sexos, contempla modalidad teórico-práctica y es arancelado.

Inscripción en el Centro Cultural o a través del siguiente enlace:

https://forms.gle/D696Ky5sAUUe2ahQ9

Desde el Centro Cultural destacaron que ambas iniciativas buscan fortalecer la formación en oficios, promover el autoempleo y generar nuevas oportunidades laborales en la comunidad de Valle Hermoso.

Las inscripciones pueden realizarse de manera presencial en la sede del Centro Cultural o a través de los formularios online habilitados para cada capacitación.