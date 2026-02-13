Abren inscripciones para el Boleto Educativo 2026

El Gobierno de Córdoba confirmó el regreso del Boleto Educativo Cordobés y anunció que desde el 18 de febrero quedarán habilitadas las inscripciones y renovaciones para el ciclo lectivo 2026. El trámite se realiza de forma online a través de la plataforma CiDi mediante el Formulario Único de Postulantes.

La gestión debe completarse por grupo familiar, a cargo de un adulto responsable que cuente con CiDi nivel 2, quien deberá cargar en el mismo formulario a todos los integrantes convivientes que soliciten el beneficio. Una vez finalizado el proceso, los solicitantes recibirán una notificación por correo electrónico con los pasos a seguir.

Desde la Secretaría de Transporte recordaron que quienes se postulen deben estar matriculados en el ciclo lectivo vigente para acceder al programa, que permite utilizar el transporte público con cobertura estatal.

Para consultas y más información se habilitaron canales telefónicos, digitales y de mensajería instantánea disponibles en días hábiles.