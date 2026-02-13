Abren inscripciones para iniciar o finalizar el Nivel Primario en Valle Hermoso

La Dirección de Cultura y Educación de la Municipalidad de Valle Hermoso informó que se encuentran abiertas las inscripciones para quienes deseen iniciar o finalizar el Nivel Primario en la localidad.

La propuesta está destinada a jóvenes y adultos que necesiten aprender a leer y escribir o completar sus estudios primarios, brindando un espacio de formación accesible dentro de la comunidad.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de marzo, en el marco del Ciclo Lectivo 2026, y se realizan en el Centro Cultural de Valle Hermoso, ubicado en Padre Walter Consalvi 234, donde funcionará el Anexo de la Escuela Nocturna Leopoldo Lugones.

La atención se brinda de lunes a viernes, de 8 a 20 horas. Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al 03548-15416850.