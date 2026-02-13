Cambian los subsidios de luz y gas: quiénes los pierden

Por decisión del Gobierno Nacional se establecieron nuevos criterios de segmentación para el otorgamiento o mantenimiento de subsidios en los servicios de energía eléctrica y gas. A partir de esta actualización habrá dos únicos grupos de usuarios: con subsidio y sin subsidio.

Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba informó que brinda atención para evacuar dudas y acompañar los trámites tanto a quienes busquen conservar el beneficio como a quienes necesiten gestionarlo por primera vez. Las gestiones pueden realizarse de manera presencial en la sede de Deán Funes 352 de la ciudad de Córdoba, de lunes a viernes entre las 8 y las 18, además de líneas telefónicas y mensajería digital habilitadas para consultas.

Desde el organismo recordaron que para iniciar o actualizar el trámite es necesario contar con Documento Nacional de Identidad del titular o futuro beneficiario, usuarios y contraseñas de oficinas virtuales de empresas de servicios y plataformas digitales, además de facturas o números de contrato de los suministros. La atención alcanza a vecinos de toda la provincia, tanto del interior como de la capital.