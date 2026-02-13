Capilla del Monte aplica bioasfalto en calles céntricas

La Municipalidad de Capilla del Monte continuó con los trabajos del Plan Integral de Bacheo y Reparación de Calles y realizó intervenciones con bioasfalto en la intersección de Alem y Aristóbulo del Valle, con el objetivo de mejorar la transitabilidad en ese sector urbano.

Según se informó, el material utilizado provino de una gestión ante el Ministerio de Cooperativas y Mutuales de la Provincia, que aportó 10 toneladas de bioasfalto junto con personal capacitado para su colocación. La iniciativa se enmarca en políticas vinculadas a la sustentabilidad y al uso de insumos alternativos para la obra pública.

Durante la jornada, el intendente Fabricio Díaz y el secretario de Gobierno, Obras y Servicios Públicos, Santiago Arenas, recorrieron la zona de trabajo para supervisar el avance de las tareas y coordinar próximas intervenciones en otros puntos de la ciudad.