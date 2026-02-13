Capilla del Monte aplica bioasfalto en calles céntricas

Punilla Norte
Capilla del Monte aplica bioasfalto en calles céntricasEl municipio aplicó 10 toneladas del material aportado por la Provincia dentro del plan de bacheo
La Municipalidad de Capilla del Monte continuó con los trabajos del Plan Integral de Bacheo y Reparación de Calles y realizó intervenciones con bioasfalto en la intersección de Alem y Aristóbulo del Valle, con el objetivo de mejorar la transitabilidad en ese sector urbano.
Según se informó, el material utilizado provino de una gestión ante el Ministerio de Cooperativas y Mutuales de la Provincia, que aportó 10 toneladas de bioasfalto junto con personal capacitado para su colocación. La iniciativa se enmarca en políticas vinculadas a la sustentabilidad y al uso de insumos alternativos para la obra pública.
Durante la jornada, el intendente Fabricio Díaz y el secretario de Gobierno, Obras y Servicios Públicos, Santiago Arenas, recorrieron la zona de trabajo para supervisar el avance de las tareas y coordinar próximas intervenciones en otros puntos de la ciudad.