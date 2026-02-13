Capilla del Monte vibrará con el Veranzate Festival Alienígena 2026

Capilla del Monte se prepara para vivir una nueva jornada del Veranzate Festival Alienígena 2026, este viernes 13, con un abanico de actividades que combinan meditación, conferencias y música para los amantes de lo místico y lo alternativo.

El Ciclo de Conferencias ofrecerá experiencias únicas: a las 18:00, Denise Juana conducirá la meditación “Energía Samana” en la Sala Poeta Lugones, seguida a las 19:00 por Dante Franch, quien explorará “La energía crística y mariana en el cuerpo de luz” en el Cine Teatro Enrique Muiño. La jornada cerrará el ciclo con Marcelo Albala y su charla “ERKS. Ellos nos esperan”, programada a las 20:30 en el mismo teatro.

En paralelo, la plaza de la ciudad se llenará de ritmo con el Master de Zumba, que comenzará a las 20:00 en las Escalinatas de Turismo (5 Esquinas). Los instructores Eric Cornero, Vero Monti, Sathya Puga Rodríguez, Caro Molina y Lu Pelliza invitarán a los participantes a mover el cuerpo al compás de la música y la energía colectiva del festival.

El Veranzate Festival Alienígena continúa consolidándose como un espacio de encuentro para quienes buscan conectar con la espiritualidad, el movimiento y la creatividad en un marco de diversión y aprendizaje.