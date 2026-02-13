Fin de semana con comparsas

Carlos Paz tendrá 13 cortes por el carnaval: conocé los puntos

El sábado se interrumpirá el tránsito en Sabattini y el lunes habrá múltiples cortes por el desfile. Informaron recorridos alternativos y cambios en el transporte urbano.
Sociedad
viernes, 13 de febrero de 2026 · 10:08

La Municipalidad informó que este fin de semana se implementarán cortes totales y desvíos en distintos sectores de la ciudad por actividades programadas.

Este sábado 14 de febrero, entre las 18 y las 23, habrá cierre total de circulación sobre avenida Sabattini desde el Puente Central hacia Cassaffousth. En ese tramo sólo podrán circular el transporte urbano y el City Tour.

Los vehículos particulares deberán desviarse desde el Puente Central hacia 9 de Julio y descender por Montevideo.

En tanto, el lunes 16 de febrero, desde las 19, se aplicarán cortes por el desfile de comparsas en los siguientes puntos:

  • 9 de Julio y Delia
  • Luther King y 9 de Julio
  • Asunción y La Paz
  • 9 de Julio y Curuzú Cuatiá
  • Mitre y Curuzú Cuatiá
  • Colón y Roca
  • Sarmiento y Uruguay
  • Almafuerte y Cassaffousth
  • Cassaffousth y Pellegrini
  • Arruabarrena y Pellegrini
  • Esquiú y Delia
  • Arruabarrena y Delia
  • 9 de Julio y Sabattini

Respecto al transporte urbano, el recorrido desde Asunción hacia el centro será por Costanera D’Elia, Puente Central y avenida Sabattini.

En sentido este a oeste circulará por avenida Uruguay, H. Porto, Julio Roca, Roma y La Paz.

