Carlos Paz tendrá 13 cortes por el carnaval: conocé los puntos

La Municipalidad informó que este fin de semana se implementarán cortes totales y desvíos en distintos sectores de la ciudad por actividades programadas.

Este sábado 14 de febrero, entre las 18 y las 23, habrá cierre total de circulación sobre avenida Sabattini desde el Puente Central hacia Cassaffousth. En ese tramo sólo podrán circular el transporte urbano y el City Tour.

Los vehículos particulares deberán desviarse desde el Puente Central hacia 9 de Julio y descender por Montevideo.

En tanto, el lunes 16 de febrero, desde las 19, se aplicarán cortes por el desfile de comparsas en los siguientes puntos:

9 de Julio y Delia

Luther King y 9 de Julio

Asunción y La Paz

9 de Julio y Curuzú Cuatiá

Mitre y Curuzú Cuatiá

Colón y Roca

Sarmiento y Uruguay

Almafuerte y Cassaffousth

Cassaffousth y Pellegrini

Arruabarrena y Pellegrini

Esquiú y Delia

Arruabarrena y Delia

9 de Julio y Sabattini

Respecto al transporte urbano, el recorrido desde Asunción hacia el centro será por Costanera D’Elia, Puente Central y avenida Sabattini.

En sentido este a oeste circulará por avenida Uruguay, H. Porto, Julio Roca, Roma y La Paz.