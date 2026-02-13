Carlos Paz tendrá 13 cortes por el carnaval: conocé los puntos

Fin de semana con comparsas
Carlos Paz tendrá 13 cortes por el carnaval: conocé los puntosEl sábado se interrumpirá el tránsito en Sabattini y el lunes habrá múltiples cortes por el desfile. Informaron recorridos alternativos y cambios en el transporte urbano.
La Municipalidad informó que este fin de semana se implementarán cortes totales y desvíos en distintos sectores de la ciudad por actividades programadas.
Este sábado 14 de febrero, entre las 18 y las 23, habrá cierre total de circulación sobre avenida Sabattini desde el Puente Central hacia Cassaffousth. En ese tramo sólo podrán circular el transporte urbano y el City Tour.
Los vehículos particulares deberán desviarse desde el Puente Central hacia 9 de Julio y descender por Montevideo.
En tanto, el lunes 16 de febrero, desde las 19, se aplicarán cortes por el desfile de comparsas en los siguientes puntos:
- 9 de Julio y Delia
- Luther King y 9 de Julio
- Asunción y La Paz
- 9 de Julio y Curuzú Cuatiá
- Mitre y Curuzú Cuatiá
- Colón y Roca
- Sarmiento y Uruguay
- Almafuerte y Cassaffousth
- Cassaffousth y Pellegrini
- Arruabarrena y Pellegrini
- Esquiú y Delia
- Arruabarrena y Delia
- 9 de Julio y Sabattini
Respecto al transporte urbano, el recorrido desde Asunción hacia el centro será por Costanera D’Elia, Puente Central y avenida Sabattini.
En sentido este a oeste circulará por avenida Uruguay, H. Porto, Julio Roca, Roma y La Paz.