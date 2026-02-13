Comenzó el finde XXL: cómo estará el clima en las sierras de Córdoba

El fin de semana XXL ya puso primera y se espera un fuerte movimiento turístico en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y gran parte de las sierras de Córdoba. El pronóstico anunció jornadas con temperaturas en ascenso y condiciones ideales para disfrutar de los ríos y arroyos y de las actividades al aire libre. ¿Qué pasará con las lluvias?

Miles de turistas saldrán a recorrer el país con motivo de la llegada del carnaval y se prevén temperaturas en ascenso.

Para este viernes 13 de febrero, se espera cielo despejado, buena amplitud térmica y una máxima de 28 grados.

En tanto, para el sábado se adelanta nubosidad variables y cierta inestabilidad hacia la tarde. Sin embargo, la buena noticia es que sólo se tratarán de chaparrones aislados que pronto darán paso al sol, en gran protagonista del domingo 15.

El lunes feriado continuará el tiempo cálido y se pronosticó una máxima de 31 grados y una baja probabilidad de lluvias hacia la tarde. Finalmente, el martes 17, el termómetro seguirá subiendo y podría alcanzar los 32 grados.