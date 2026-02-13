Control total en la Playa de los Hippies para evitar acampes y fogatas

La Comuna de Cuesta Blanca realizó este viernes un operativo multifuerzas en el sector conocido como Playa de los Hippies con el objetivo de reforzar controles y acciones de concientización ambiental.

Del procedimiento participaron efectivos de la Policía de la Provincia, personal del DUAR, la Secretaría de Ambiente, guardaparques y guardambientes tanto provinciales como comunales.

Durante la intervención se supervisaron conductas vinculadas al acampe, encendido de fuego, emisión de música a alto volumen, arrojo de residuos y posibles daños al bosque nativo.

Desde la comuna recordaron que el lugar se encuentra dentro de un Área Natural Protegida Intangible y que su preservación requiere el cumplimiento de normas específicas por parte de visitantes y residentes.