Control total en la Playa de los Hippies para evitar acampes y fogatas

Cuesta Blanca refuerza controles ambientales
Control total en la Playa de los Hippies para evitar acampes y fogatasBuscan evitar acampes, fogatas y daños en un área natural protegida
La Comuna de Cuesta Blanca realizó este viernes un operativo multifuerzas en el sector conocido como Playa de los Hippies con el objetivo de reforzar controles y acciones de concientización ambiental.
Del procedimiento participaron efectivos de la Policía de la Provincia, personal del DUAR, la Secretaría de Ambiente, guardaparques y guardambientes tanto provinciales como comunales.
Durante la intervención se supervisaron conductas vinculadas al acampe, encendido de fuego, emisión de música a alto volumen, arrojo de residuos y posibles daños al bosque nativo.
Desde la comuna recordaron que el lugar se encuentra dentro de un Área Natural Protegida Intangible y que su preservación requiere el cumplimiento de normas específicas por parte de visitantes y residentes.