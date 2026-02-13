Cuadrillas municipales avanzan con tareas de mantenimiento en Centro y Norte

Servicios urbanos activos
Cuadrillas municipales avanzan con tareas de mantenimiento en Centro y NorteOperarios realizaron corte de césped, poda y limpieza en espacios verdes, en el marco del cronograma diario de trabajos en distintos sectores de la ciudad
Los equipos de Servicios Públicos de Villa Carlos Paz llevaron adelante esta jornada tareas de mantenimiento en los distritos Centro y Norte, donde realizaron corte de césped, poda y limpieza general de espacios verdes.
Las intervenciones forman parte del esquema habitual de trabajos que se despliega en distintos barrios, con el objetivo de conservar plazas, veredas y sectores comunitarios en condiciones adecuadas.
Desde el área indicaron que las tareas continúan de manera programada en diferentes puntos de la ciudad, según el relevamiento y las necesidades detectadas en cada sector.