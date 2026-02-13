Servicios urbanos activos

Cuadrillas municipales avanzan con tareas de mantenimiento en Centro y Norte

Operarios realizaron corte de césped, poda y limpieza en espacios verdes, en el marco del cronograma diario de trabajos en distintos sectores de la ciudad
Sociedad
viernes, 13 de febrero de 2026 · 20:55

Los equipos de Servicios Públicos de Villa Carlos Paz llevaron adelante esta jornada tareas de mantenimiento en los distritos Centro y Norte, donde realizaron corte de césped, poda y limpieza general de espacios verdes.

Las intervenciones forman parte del esquema habitual de trabajos que se despliega en distintos barrios, con el objetivo de conservar plazas, veredas y sectores comunitarios en condiciones adecuadas.

Desde el área indicaron que las tareas continúan de manera programada en diferentes puntos de la ciudad, según el relevamiento y las necesidades detectadas en cada sector.

