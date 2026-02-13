Distinguieron a policías retirados por salvar a una niña que se ahogaba

Reconocimiento en Córdoba
Distinguieron a policías retirados por salvar a una niña que se ahogabaActuaron ante un atragantamiento y realizaron maniobras de Heimlich hasta su recuperación
Esta mañana fueron reconocidos dos suboficiales mayores retirados de la Policía de Córdoba por haber intervenido días atrás para asistir a una niña de 8 años que se encontraba asfixiada tras atragantarse con un caramelo. Se trata de Fredi Coronel y Raúl Cogote, quienes actuaron de inmediato cuando una madre pidió ayuda al advertir que su hija tenía serias dificultades para respirar.
Los ex efectivos practicaron maniobras de Heimlich para liberar las vías respiratorias y coordinaron junto a la Guardia Urbana Municipal un cordón sanitario hasta el Hospital de Niños, donde la menor recibió atención médica y se recuperó sin complicaciones.
Durante el acto, autoridades policiales y del Ministerio de Seguridad destacaron la vocación de servicio y la experiencia demostrada durante la intervención, remarcando la importancia de la capacitación en primeros auxilios incluso fuera del ámbito laboral. También participaron familiares e integrantes de la fuerza.