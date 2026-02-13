El orgullo se viste de Carnaval en Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz. La ciudad Villa Carlos Paz tendrá su 4° Festival del Orgullo LGBTIQ+ bajo el lema: “El orgullo se viste de carnaval”. El evento se llevará a cabo el próximo domingo 15 de febrero, desde las 18:30 hs., en los Jardines Municipales.

El festival constará con una variada y reconocida grilla de djs, shows, stands informativos de salud, feria de emprendedores, comparsas y actividades deportivas y recreativas y un gran show de Trum Malambo, ganadores del Carlos de Plata.

Este evento tendrá entrada libre y gratuita.

