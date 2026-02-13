La Municipalidad de Cosquín instala 56 paneles solares y marca un hito en Punilla

La Municipalidad de Cosquín recibió 56 paneles solares que serán instalados en el edificio municipal y distintas dependencias, en el marco del Corredor Sostenible impulsado por la gestión del intendente Raúl Cardinali. Con esta incorporación, se convierte en la primera administración municipal del departamento Punilla en integrar energías limpias a su funcionamiento cotidiano.

Los paneles fueron donados por la Cámara Argentina de la Construcción durante el Festival Nacional de Folklore y forman parte de los compromisos asumidos en las ediciones 65° y 66°, donde se promovieron prácticas sustentables, medición y compensación de huella de carbono.

Siete empresas aportaron ocho paneles solares de 575 W cada una, alcanzando una potencia instalada total de 32,2 kWp. El sistema permitirá generar aproximadamente 55.000 kWh anuales, equivalente al consumo eficiente de unas 55 viviendas promedio durante un año.

En términos ambientales, la generación proyectada implicará una reducción estimada de 21 toneladas de dióxido de carbono por año. Desde el Ejecutivo señalaron que el ahorro económico será reinvertido en distintas áreas municipales.

Además, el acuerdo público-privado incluyó la cesión de un espacio institucional en la Feria de Plaza San Martín durante el Festival para la instalación de stands demostrativos de empresas con prácticas sostenibles, dando origen al denominado Corredor Sostenible.

Con esta acción, la Municipalidad consolida un modelo de gestión orientado a la transición energética y se posiciona como referente regional en incorporación de energías renovables.