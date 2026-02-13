Le robaron la moto y ofrece recompensa para recuperarla

Leandro Flores llegó a Villa Carlos Paz con la intención de trabajar la temporada de verano y sufrió el robo de su motocicleta el 31 de enero en pleno centro de la ciudad.

Leandro es oriundo de Santiago del Estero y se encontraba trabajando de mozo en un bar pegado al puente central. Alrededor de las 22 horas, se puede observar por una cámara de seguridad cómo un sujeto forcejea para llevarse la moto, mientras otro sujeto montado en una motocicleta de menor cilindrada hacía de "campana" para que se cometiera el delito.

Se trata de una Twister 250, color negra con blanco, y tiene varios accesorios de viajes pegados. Por cualquier información, comunicarse al 358 3144104.