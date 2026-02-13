Operativo de control vehicular y prevención de picadas en Valle Hermoso

En el marco de acciones preventivas, personal de la Unidad Regional Departamental Punilla Norte llevó adelante un operativo de control vehicular y prevención de picadas en conjunto con Defensa Civil, Seguridad Ciudadana e Inspectoría Municipal.

El procedimiento se desarrolló en calle General Paz al 200, en Valle Hermoso, entre las 19:00 y las 20:00 horas. Durante el operativo se controló la documentación habilitante y se verificaron las medidas de seguridad vial en automóviles y motocicletas, con el objetivo de prevenir accidentes y desalentar picadas ilegales.

Resultados del operativo:

22 automóviles controlados

15 motocicletas controladas

28 personas identificadas

8 actas labradas por personal municipal

Desde las autoridades destacaron que el operativo finalizó sin novedades y remarcaron la importancia de sostener estos controles para reforzar la prevención y la seguridad en la vía pública.