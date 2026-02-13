Valle Hermoso propone una tarde de cine para grandes y chicos

Valle Hermoso se prepara para vivir una nueva jornada de cine familiar este 16 de febrero, con una propuesta pensada para disfrutar durante las vacaciones de verano 2026.

La película elegida para la ocasión es Avatar, el exitoso film de ciencia ficción que conquistó al público de todo el mundo. La función comenzará a las 18:30 horas y tendrá lugar en el Ex Hotel Bs. As.

La actividad será con entrada libre y gratuita, ofreciendo una oportunidad ideal para compartir en familia y disfrutar de una gran historia en pantalla grande.

Una invitación abierta a vecinos y visitantes para sumarse a una tarde de cine y encuentro en comunidad.