Alerta por tormentas en Carlos Paz: ráfagas, granizo y lluvias intensas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por tormentas para la tarde de este sábado en Villa Carlos Paz y alrededores. Se prevé el desarrollo de fenómenos de variada intensidad, con actividad eléctrica, posible caída de granizo, ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h y abundante precipitación en cortos períodos.

Durante la mañana se esperan chaparrones con una probabilidad de lluvia entre el 10 y el 40 por ciento. Por la tarde, el pronóstico indica tormentas aisladas con chances de precipitación que trepan al 70 por ciento y ráfagas estimadas entre 42 y 50 km/h desde el sector noreste.

La temperatura mínima prevista para hoy es de 17 grados y la máxima alcanzaría los 25.

Para los próximos días se anticipan condiciones inestables con máximas que irán en ascenso: el lunes podría alcanzar los 30 grados y el martes los 31.