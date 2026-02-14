Cuesta Blanca incorpora obras de cloacas en el Presupuesto 2026

La Comuna de Cuesta Blanca informa que en el Presupuesto de Egresos 2026, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, se han presupuestado las obras necesarias correspondientes a la red domiciliaria de cloacas, en su primera etapa denominada “Zona Crítica”.

Asimismo, se comunica que con fecha 3 de diciembre de 2025 se han solicitado los fondos necesarios a los Ministerios de Gobierno, Ambiente y Servicios Públicos para la ejecución de las obras de Red de Cloacas y Red de Agua Potable requeridas.

Del mismo modo, con fecha 10 de diciembre de 2025, se ha puesto en conocimiento de la Excma. Cámara interviniente en la causa de Amparo Ambiental, en el marco del proceso de saneamiento de la Cuenca del Lago San Roque, respecto de las gestiones realizadas y las previsiones presupuestarias adoptadas.