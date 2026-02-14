El carnaval toma el centro de Carlos Paz

Villa Carlos Paz se prepara para vivir este lunes 16 de febrero una nueva edición del Carnaval Internacional, que reunirá a más de 400 artistas y recorrerá diez cuadras por las principales calles del centro.

El desfile comenzará a las 20:30 desde el reloj del Cucú y avanzará hasta el puente Centenario, en un trazado que concentrará comparsas, morenadas, caporales y batucadas con representantes de Bolivia, Perú, Brasil y Argentina.

La propuesta se posiciona como uno de los eventos centrales del fin de semana extra largo, con un despliegue multicultural que promete música, danzas tradicionales y trajes característicos de cada delegación.

En esta edición, además, debutará la Batucada y Comparsa de Villa Carlos Paz, integrada por más de 70 artistas locales, que se sumará al circuito oficial por primera vez.