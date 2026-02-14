El centro se llenó de gente y autos del rally este sábado

Villa Carlos Paz volvió a llenarse de motores este sábado con el desfile de autos del Motor Fest Cordobés 2026 por la Costanera. La avenida Bernardo D’Elía se convirtió en un corredor de exhibición donde vecinos y turistas disfrutaron de vehículos de todo tipo, en una jornada marcada por el clima festivo y la cercanía con los equipos.

Desde temprano, el Parque de Asistencia fue punto de encuentro para fanáticos y curiosos, mientras que por la tarde la largada en el Parque Temático encendió la competencia. Ya entrada la noche, el paso de los autos por la Costanera generó postales de familias sacando fotos, chicos saludando a los pilotos y motores rugiendo frente al lago.

El Motor Fest continuará este domingo con nuevas pruebas especiales en el Parque Temático, tramos televisados en vivo y el cierre previsto para las 18 con la entrega de premios. La ciudad se prepara para otra jornada intensa, con actividad deportiva y público en distintos puntos del circuito.