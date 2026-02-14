El Gobierno impulsa una nueva Ley de Financiamiento Universitario

FOTO: Javier Milei y Luis Caputo. (Foto: AP/Matilde Campodonico)

El Gobierno nacional avanzará con el envío al Congreso de la Nación Argentina de un proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, con el objetivo de reformular el esquema actual y responder a los reclamos del sistema universitario. La iniciativa podría ser incorporada al temario de las sesiones extraordinarias por decreto.

La decisión se conoce días después de que el Ejecutivo apelara la medida cautelar que lo obliga a aplicar la ley vigente, que establece la actualización de salarios docentes y de las partidas presupuestarias para las universidades nacionales. En ese marco, funcionarios del presidente Javier Milei iniciaron conversaciones con el Consejo Interuniversitario Nacional para consensuar una nueva normativa.

Según trascendió, el proyecto no apunta a derogar el régimen actual sino a modificarlo, con el objetivo de garantizar previsibilidad fiscal —reclamo del Gobierno— y brindar mayores garantías jurídicas al sector universitario. Para ello, el Ejecutivo considera clave construir los consensos políticos necesarios que permitan la aprobación de una nueva ley que reemplace a la anterior.

La iniciativa podría ser incluida en las sesiones extraordinarias mediante un decreto que se firmaría en las próximas horas y se publicaría el lunes en el Boletín Oficial. En la misma norma se formalizaría la extensión del período de extraordinarias hasta el sábado 28 de febrero, aunque el reglamento de la Cámara de Diputados establece que la incorporación de nuevos temas debe ser votada en el recinto.

El movimiento del Gobierno se produce tras una serie de avances legislativos recientes, entre ellos la aprobación de la reforma laboral en el Senado y la media sanción en Diputados de la ley penal juvenil, además del aval al acuerdo con el Mercosur. La estrategia oficial busca encarar simultáneamente la discusión presupuestaria y desactivar los frentes legales y judiciales abiertos en torno al financiamiento universitario.

En ese contexto, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvieron reuniones con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional para definir los lineamientos del nuevo proyecto y evaluar su viabilidad política y fiscal.

La actual Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada en 2024 por ambas cámaras del Congreso. Aunque fue vetada por el Poder Ejecutivo, el Parlamento ratificó la norma, que es la que ahora el Gobierno pretende reemplazar mediante una nueva iniciativa legislativa.