La educación financiera llega a las escuelas municipales de Córdoba

El sistema educativo municipal incorporará desde el inicio del ciclo lectivo la Alfabetización Económica y Financiera (AEF) en todos los grados del nivel primario, como parte de la currícula oficial.

La propuesta apunta a introducir a niñas y niños en el conocimiento del uso del dinero, el cuidado de los recursos y el ejercicio de derechos como usuarios financieros. El enfoque se centra en una alfabetización inicial que acompañe la comprensión de prácticas sociales vinculadas al consumo, el ahorro y la planificación, a partir de situaciones concretas y experiencias cotidianas.

La nueva materia se trabajará de forma integrada y transversal con distintas áreas. En Matemática se abordarán problemas vinculados al conteo y situaciones reales; en Ciencias Sociales se analizarán nociones de trabajo, comunidad y normas; en Lengua se fortalecerán la argumentación y el intercambio oral; y en Educación Ambiental Integral se promoverá el uso responsable de los recursos y bienes comunes.

En los grados de 4.º a 6.º se sumarán contenidos más específicos como sistema monetario, ingresos, dinero digital, cuentas bancarias, presupuestos, ahorro, impuestos, intereses, seguridad digital y prevención de fraudes. El objetivo es fomentar decisiones financieras informadas y pensamiento crítico frente al consumo.

Desde el municipio señalaron que la iniciativa busca fortalecer la formación integral de los estudiantes, brindándoles herramientas para comprender los riesgos y beneficios de los productos y servicios financieros en un contexto cada vez más digitalizado.