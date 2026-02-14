Liberaron a Quique Felman en Estados Unidos tras pagar una fianza

El periodista deportivo Quique Felman fue liberado en las últimas horas en Estados Unidos luego de permanecer detenido durante dos semanas. La Justicia aceptó el pago de una fianza de 130 mil dólares en el marco de una causa por presunto lavado de dinero en el estado de Nevada.

La detención se había producido cuando el cronista arribó a Miami junto a su familia para pasar vacaciones. La causa judicial está radicada en Las Vegas y estaría vinculada a una deuda de monto elevado. Tras su arresto, quedó a disposición de las autoridades mientras se definía su situación procesal.

La noticia de su liberación fue confirmada por el periodista Ángel de Brito a través de sus redes sociales, donde precisó que la Justicia había aceptado la caución económica. De esta manera, Felman aguardará en libertad las próximas decisiones judiciales.

Según trascendió, el periodista conocía la existencia de una causa abierta en su contra, aunque consideraba que no tendría consecuencias que derivaran en su detención. Ahora deberá esperar la determinación de un juez de Nevada, que definirá si deberá presentarse a declarar en ese estado y cómo continuará el expediente.

En medio de la incertidumbre por su situación judicial, tomó relevancia el último mensaje que Felman publicó en sus redes sociales antes de quedar detenido. El 27 de diciembre compartió una imagen disfrutando del verano, acompañada por una frase en inglés alusiva a la energía y motivación de esa estación.

El proceso judicial en Nevada continuará en las próximas semanas. La resolución sobre su eventual comparecencia ante la Justicia estadounidense será clave para definir los pasos siguientes de un caso que generó repercusión en el ámbito deportivo y mediático argentino.