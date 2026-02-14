Los requisitos de las Becas Progresar de ANSES: los detalles

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuenta con distintos programas destinados a acompañar a diversos sectores de la población. Entre los más relevantes en cada comienzo de año se encuentran las Becas Progresar, una iniciativa orientada a respaldar a estudiantes que buscan iniciar, continuar o finalizar sus estudios.

Durante los primeros meses, los jóvenes deben completar la inscripción para acceder a este respaldo económico, destinado a acompañar sus estudios y facilitar la continuidad educativa. El objetivo central es brindar un apoyo mensual que contribuya a cubrir gastos académicos y reducir el riesgo de abandono escolar en los distintos niveles de formación.

Quiénes pueden ser beneficiarios en 2026

Las Becas Progresar están destinadas a jóvenes que cumplan determinadas condiciones de edad, estudio e ingresos. En términos generales, pueden solicitarlas personas de 16 a 24 años que estén cursando la educación obligatoria, formación profesional o estudios superiores.

En el caso de carreras terciarias o universitarias, el límite se amplía hasta los 30 años, mientras que en la línea Progresar Enfermería no hay tope de edad. Estos son los requisitos que deben cumplir los estudiantes para acceder a este programa:

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con un mínimo de dos años de residencia legal en el país y DNI vigente.

Estar inscripto como estudiante regular en una institución educativa reconocida.

Tener el esquema de vacunación completo y actualizado.

Que los ingresos del grupo familiar no superen tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Montos y modalidad de pago: el 80% mensual y el 20% condicional

En cuanto al importe, para 2026 se estima un valor mensual cercano a los $35.000, aunque la cifra definitiva dependerá de la confirmación oficial de ANSES.

En la mayoría de las líneas, el organismo paga el 80% todos los meses y retiene el 20% restante, que se entrega una vez que el estudiante demuestra que mantiene la regularidad académica.

Paso a paso: cómo y cuándo inscribirse

La apertura de inscripción para las Becas Progresar 2026 todavía no fue oficializada, pero se prevé que comience entre marzo y abril. El registro se realiza de manera digital y sin costo, únicamente a través de los canales oficiales.

Para inscribirse, es fundamental contar con el certificado que acredite la condición de alumno regular y tener actualizada la información del grupo familiar. También se recomienda seguir los comunicados de ANSES y del Ministerio de Educación para conocer las fechas y no quedar fuera del plazo. Estos son los pasos a seguir: