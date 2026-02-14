Más de 150 bomberos cordobeses regresaron tras combatir incendios en Chubut

Más de 150 bomberos y brigadistas cordobeses participaron durante 35 días en el combate de los incendios forestales que afectaron a la Comarca Andina, en la provincia de Chubut. En las últimas horas regresó a Córdoba la cuarta delegación enviada, que sería la última comisionada en el lugar ante el avance en la contención de los focos.

Desde el viernes 9 de enero, las delegaciones mantuvieron presencia ininterrumpida en distintos puntos críticos como Epuyén, El Hoyo, Puerto Patriada, El Maitén, Parque Nacional Los Alerces y Cholila.

El despliegue incluyó motobombas de última generación, 6.000 metros de mangueras, 40 camionetas 4x4 equipadas, herramientas de zapa y apoyo logístico y técnico para el análisis de datos en terreno. Según se informó, los brigadistas realizaron más de 40 kilómetros de fajas cortafuego y aseguraron perímetros para evitar que las llamas avanzaran sobre zonas pobladas.

Participaron integrantes de ETAC, del Plan Provincial de Manejo del Fuego, de la Agrupación Serrana de Bomberos de Córdoba, de la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba y de la Secretaría de Gestión de Riesgo del Ministerio de Seguridad provincial.

El ministro de Seguridad destacó el aporte del contingente cordobés y señaló que la situación en Chubut se encuentra mayormente controlada, con los focos declarados contenidos.