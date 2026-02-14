San Valentín dejó 16 bodas en distintos puntos de Córdoba

Este 14 de febrero, Córdoba celebró el Día de los Enamorados con 16 matrimonios realizados en distintos puntos de la ciudad. Tres de las ceremonias tuvieron lugar en el Rosedal del Parque Sarmiento, mientras que las restantes se desarrollaron en Centros de Participación Comunal.

En el tradicional espacio verde, el Registro Civil Central trasladó las ceremonias civiles al aire libre, ofreciendo un entorno natural para las parejas que eligieron formalizar su unión rodeadas de familiares y amigos.

La propuesta también se extendió a los CPC San Vicente, Capdevila y Mercantil, que abrieron sus puertas de manera extraordinaria y ambientaron sus instalaciones con detalles alusivos a la fecha.

En el CPC Rancagua, las ceremonias se realizaron por la tarde en la plaza del barrio, en articulación con el área cultural del centro. Allí, además de nuevos matrimonios, se concretó la renovación de votos de una de las parejas, en un momento especialmente emotivo.

La iniciativa forma parte de una política de descentralización que busca acercar los servicios municipales a los distintos barrios y poner en valor espacios públicos y comunitarios como escenarios para celebraciones civiles.