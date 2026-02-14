Zulma Faiad sufrió un accidente doméstico y debió ser hospitalizada

Zulma Faiad atraviesa horas delicadas luego de sufrir un accidente doméstico que derivó en su internación de urgencia. La actriz y exvedette, de 81 años, fue hospitalizada en la Clínica Zabala, en el barrio porteño de Belgrano, tras caerse por la escalera de su vivienda. Como consecuencia del golpe, sufrió la fractura de cuatro costillas y debió ser sedada para el control del dolor.

La propia Faiad relató lo ocurrido a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de Facebook, donde brindó detalles del episodio. “Tuve una caída bajando la escalera de mi casa, estaba con poca luz. Terminé con la baranda del descanso de la escalera en el medio de mi pecho, que no podía respirar y un dolor insoportable”, expresó. En esa misma publicación confirmó el diagnóstico inicial: “Estoy en la Zabala con cuatro costillas rotas”.

De acuerdo con la información difundida, el accidente se produjo cuando la artista descendía por la escalera en condiciones de escasa iluminación. En ese momento perdió el equilibrio y se golpeó violentamente el pecho contra la baranda. El impacto le provocó un dolor intenso y dificultades para respirar, lo que motivó la inmediata intervención del servicio de emergencias.

Internada

Actualmente, la figura del espectáculo argentino permanece internada, sedada y bajo estricta observación médica. Los profesionales que la asisten dispusieron una serie de estudios y radiografías para determinar si existen otras lesiones, especialmente en la cadera, y evaluar la posible afectación de una quinta costilla.

La prioridad del equipo médico es estabilizar el cuadro, controlar el dolor y prevenir complicaciones asociadas tanto a la edad como al tipo de traumatismo sufrido.

En sus publicaciones, Faiad se mostró agradecida por la atención recibida y destacó el acompañamiento de su entorno más cercano. La actriz resaltó particularmente el rol de su hija Eleonora, quien reaccionó de inmediato tras el accidente. “A mi hija Eleonora que yo le aviso siempre; hizo todos los trámites y está acompañándome”, escribió. Según trascendió, fue ella quien dio aviso a la ambulancia y permaneció junto a su madre durante todo el proceso de internación.

Repercusión

La internación generó rápidamente repercusión en el ambiente artístico. Entre las visitas que recibió se destacó la de Carmen Barbieri, amiga personal de la actriz, quien se acercó a la clínica para acompañarla. “Gracias a los que me ayudan en este momento… estuve tan bien atendida”, publicó Faiad, extendiendo su agradecimiento a familiares, amistades y al personal de salud.

A pesar del dolor y la preocupación lógica por su estado de salud, la actriz mantuvo un tono optimista en sus redes sociales. Apenas una hora después de informar sobre su accidente, compartió un nuevo mensaje con motivo del Día de San Valentín. “Abrazo y besotes a aquellos que son amorosamente empáticos con el otro. Buen día”, escribió junto a una imagen alusiva al “día del amor y la amistad”.

El cuadro clínico de Faiad también volvió a poner en primer plano aspectos de su vida personal. Durante su internación, la artista permanece acompañada por Eleonora, mientras que años atrás había reconocido públicamente un distanciamiento con su otra hija, Daniela. En declaraciones previas, la actriz había manifestado su deseo de recomponer el vínculo familiar y recuperar el contacto con sus nietos.

Por estas horas, la evolución médica de Zulma Faiad dependerá de los resultados de los estudios en curso. Mientras tanto, la noticia de su internación despertó una ola de mensajes de apoyo y preocupación entre colegas, seguidores y figuras del espectáculo, que siguen de cerca su recuperación.